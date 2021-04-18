Российские ученые разработали датчики отслеживания здоровья с беспроводной зарядкой

Санкт-Петербург, 18 апреля. Ученые из Санкт-Петербурга разработали медицинские импланты с беспроводной зарядкой для отслеживания состояния здоровья.

Компактные датчики вживляются под кожу и осуществляют мониторинг жизнедеятельности организма. Для подпитки нужно поднести зарядное устройство к месту вживления, передача энергии осуществляется через кожные покровы.

«В этом состоит преимущество нашего решения. Большинство существующих имплантов таковы, что их нужно постоянно извлекать из тела человека, доставляя ему неудобства. Наша зарядка бесконтактна, а датчики не перегреваются и не доставляют неудобства пациенту», — пояснил ТАСС директор центра координации научных исследований Санкт Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Алексей Рабин.

Система состоит из датчика, антенны и зарядного устройства. Имплант включает в себя аккумулятор и модуль сбора данных. Информация поступает на планшет или компьютер. Датчик может отслеживать пульс, температуру тела, электрокардиограмму, состояние ЖКТ и положение в пространстве.

Ученые из Канады и Австралии назвали самый эффективный способ укрепить здоровье. Интервальная тренировка высокой интенсивности оказывает положительное влияние на состояние организма, считают специалисты.