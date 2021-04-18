Полицейские в Петербурге помешали встрече вооруженных мужчин в армянском ресторане

Санкт-Петербург, 18 апреля. Стражи порядка задержали девять человек, которые пришли на встречу в ресторан. У двух посетителей заведения на Выборгском шоссе изъято оружие.

По предварительным данным, петербургские полицейские получили информацию о встрече вооруженных иностранцев в заведении общепита. Силовики прибыли по адресу и забрали в отделение девять уроженцев постсоветской республики.

У одного из мужчин был изъят травматический пистолет с удаленным заводским номером. Второй держал при себе револьвер. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия.

В Москве агрессивный гражданин устроил стрельбу из травматического пистолета в ходе конфликта. С пулевым ранением и ушибами в больницу доставлен работник коммунальной службы, сообщал ФАН.