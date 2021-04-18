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Мужчина в пылу ссоры распылил газ из баллончика в лицо петербуржца
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Происшествия

Мужчина в пылу ссоры распылил газ из баллончика в лицо петербуржца

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 12:51
Полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении двух пьяных мужчин, которые устроили потасовку с использованием газового баллончика.

Санкт-Петербург, 18 апреля. Полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении двух пьяных мужчин, которые устроили потасовку с использованием газового баллончика.

Женщина обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что на волейбольной площадке в Ломоносове прохожий начал стрелять из газового пистолета в сторону ее мужа, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

На место происшествия прибыли силовики. Они установили, что двое мужчин перебрали с алкоголем. Между ними возник конфликт. В пылу ссоры один из злоумышленников достал газовый пистолет и выстрелил в оппонента. Тогда потерпевший начал избивать обидчика кулаками.

Стрелок с многочисленными ушибами попал в больницу. Его товарища врачи осмотрели на месте происшествия. В отношении хулиганов были составлены протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще одна драка произошла на красноярской «заброшке». Там разборки устроила группа школьников, сообщал ФАН.

петербург драка полиция
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