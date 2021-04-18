Вор через окно залез в квартиру на 19-м этаже в Петроградском районе и забрал все ценное

Санкт-Петербург, 18 апреля. Неизвестный ограбил квартиру в центре города. Он забрался в нее через окно. Полиция ищет злоумышленника.

Преступление было совершено в одном из домов на улице Воскова в центре Северной столицы. С заявлением в полицию обратился 49-летний мужчина. Он сообщил, что в его однокомнатную квартиру забрался вор. Общий ущерб составил 80 тыс. рублей. По его словам, грабитель проник в помещение через окно. Полиция ищет злоумышленников. Следователи намерены посмотреть камеры видеонаблюдения, установленные на доме.

Похожий инцидент произошел ранее в Северной столице, сообщал ФАН. Грабитель вынес ценности из квартиры нефролога-расчленителя.