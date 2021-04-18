Семиклассница из Петербурга пропала во время прогулки

Санкт-Петербург, 18 апреля. Юная жительница города отправилась на прогулку и бесследно исчезла. Ранее школьница уже уходила из дома.

Сообщение об исчезновении девочки поступило в УМВД России по Красносельскому району от матери потерпевшей, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что 14-летняя дочь не выходит на связь уже больше недели. Ранее школьница неоднократно сбегала от родителей, также она состоит на учете в ОДН.

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