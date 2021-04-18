Пенсионер-уголовник из Петербурга ударами ножа «уладил» конфликт с соседкой

Санкт-Петербург, 18 апреля. Сотрудники полиции задержали 72-летнего жителя города. Он может стать фигурантом дела о причинении тяжкого вреда здоровью.

К стражам порядка обратилась 51-летняя петербурженка. Она рассказала, что ее дважды ударил ножом пожилой сосед по коммунальной квартире на проспекте Металлистов, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Прибывший по указанному адресу наряд установил, что между жильцами произошел конфликт на почве личной неприязни. Ранее судимый злоумышленник ударил жертву в живот и в область плеча. Пенсионер был задержан, а потерпевшая доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии.

Ссора между родственниками закончилась летально в Дагестане. Мужчина зарезал мать за постоянные упреки в «трате времени» и ее попытку отобрать у него смартфон, сообщал ФАН.