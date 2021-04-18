Более 18 тысяч тестов на коронавирус сделали жители Петербурга за сутки

Санкт-Петербург, 18 апреля. Медики Петербурга за последние сутки проверили на наличие коронавирусной инфекции более 18 тысяч жителей Северной столицы.

В Петербурге за сутки было сделано 18 082 теста на COVID-19. Кроме того жители города на Неве активно пользовались информационно-справочной службой по вопросам инфекции. Сотрудники колл-центра обработали порядка 5567 вызовов, поступивших по номеру 122.

Несмотря на снижение количества больных COVID-19, в городе продолжают работать волонтеры. С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировалось более 1471 добровольцев. Из них прошли обучение и получили разрешение на работу 1167 человек. С момента начала их деятельности было обработано 6875 заявок. Благодаря их помощи продуктовые наборы получили 205 193 жителя Петербурга.

На днях стало известно, что в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга уменьшилось число регистраций новых случаев коронавируса. В городе наблюдается снижение заболеваемости инфекцией.