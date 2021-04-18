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Более 18 тысяч тестов на коронавирус сделали жители Петербурга за сутки
pixabay.com
Общество

Более 18 тысяч тестов на коронавирус сделали жители Петербурга за сутки

Медики Петербурга за последние сутки проверили на наличие коронавирусной инфекции более 18 тысяч жителей Северной столицы.

Санкт-Петербург, 18 апреля. Медики Петербурга за последние сутки проверили на наличие коронавирусной инфекции более 18 тысяч жителей Северной столицы.

В Петербурге за сутки было сделано 18 082 теста на COVID-19. Кроме того жители города на Неве активно пользовались информационно-справочной службой по вопросам инфекции. Сотрудники колл-центра обработали порядка 5567 вызовов, поступивших по номеру 122.

Несмотря на снижение количества больных COVID-19, в городе продолжают работать волонтеры. С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировалось более 1471 добровольцев. Из них прошли обучение и получили разрешение на работу 1167 человек. С момента начала их деятельности было обработано 6875 заявок. Благодаря их помощи продуктовые наборы получили 205 193 жителя Петербурга.

На днях стало известно, что в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга уменьшилось число регистраций новых случаев коронавируса. В городе наблюдается снижение заболеваемости инфекцией.

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