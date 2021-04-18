Силовики ликвидировали шесть подпольных казино в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 апреля. Сотрудники полиции при силовой поддержке росгвардейцев провели операции по пресечению незаконной игорной деятельности. Правоохранители прикрыли сразу шесть нелегальных точек.

Подпольные заведения располагались в разных районах города. Половина казино находилась прямо в оборудованных квартирах, остальные базировались в нежилых помещениях.

По факту незаконного проведения азартных игр были задержаны двое мужчин и женщина, которая ранее уже совершала подобное преступление. При виде силовиков фигуранты попытались скрыться. Оперативники изъяли системные блоки и 55 игровых автоматов. Позднее подозреваемая оформила признательные показания.

В городе Артем стражи порядка пресекли деятельность подпольного покер-клуба. Организаторы придерживались конспирации, стараясь впускать только «проверенных», сообщало Deita.