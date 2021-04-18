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Агентство по страхованию вкладов намерено обанкротить радио «Эрмитаж»
pixabay.com
Экономика

Агентство по страхованию вкладов намерено обанкротить радио «Эрмитаж»

ЗАО «Радиокомпания «Культура», владеющая радио «Эрмитаж», может быть признано банкротом. Соответствующий иск подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Санкт-Петербург, 18 апреля. ЗАО «Радиокомпания «Культура», владеющая радио «Эрмитаж», может быть признано банкротом. Соответствующий иск подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Как следует из картотеки арбитражных судов, иск был подан еще 14 апреля. Его причиной стал непогашенный радиокомпанией долг перед банком «Санкт-Петербург» на сумму в 15,3 млн рублей.

АСВ требует признать банкротом компанию после того, как на конкурсной основе оно получило право работать с должниками банка «Санкт-Петербург». Суд пока еще не принял иск к производству.

По данным СПАРК, за 2020 год прибыль радиокомпании сократилась на 40% по сравнению с предыдущим годом. Всего она заработала 6,9 млн рублей. Таким образом, радио второй год подряд работает с убытком на уровне 4-5 млн рублей.

Согласно базе банных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) задолженность ЗАО «Радиокомпания «Культура» составляет более чем 13,2 млн рублей. Приставы начали исполнительное производство по решению суда из-за невыплаты средств еще 20 января.

По итогам первого квартала 2021 года в Санкт-Петербурге обанкротились 177 организаций. Северная столица заняла третье место среди российских регионов по числу банкротств, уступив Москве и Московской области.

санкт-петербург банкротство Агентство по страхованию вкладов радио эрмитаж
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