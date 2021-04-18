Мяукающего охранника пышечной в Петербурге сделали шерифом

Санкт-Петербург, 18 апреля. Кот Рыжик, охраняющий пышечную на Большой Конюшенной, стал героем вестерна.

Жители Петербурга случайно сняли мини-вестерн с классическим противостоянием. Главным героем стал пушистый охранник, который следит за территорией возле заведения. Видеозапись появилась в группе «Вконтакте» «МО Смольнинский онлайн». Автор пишет, что Рыжик охраняет не только муку внутри пышечной, но и наблюдает за периметром.

«Мимо его зоркого ока не прошмыгнет не то что мышь, собака не пройдет незамеченной! В такие моменты хозяин пышек становится грозным героем из вестерна», – говорится в посте.

Кота знают многие петербуржцы. Горожане в период прошлого периода самоизоляции увидели внутри закрытого заведения кота и испугались, что животное заперли внутри. Но буквально через несколько дней он уже грел свой пушистый хвост на солнце.

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