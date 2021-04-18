Бойцовская собака загрызла йоркширского терьера в магазине в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 апреля. Крупное животное напало на маленькое и насмерть задавило его. О происшествии рассказали очевидцы.

На Парнасе по улице Заречной в магазин зашел 65-летний пенсионер с небольшим терьером. Следом за ним вошла женщина с крупной собакой без намордника. Сиюминутно бойцовский пес бросился и разорвал йорка. По словам очевидцев, на все ушло несколько минут. Хозяин погибшего животного пребывал в неадекватном состоянии, близком к шоковому. Собственница нападавшего питомца сбежала с места происшествия.

Прибывшие на место сотрудники ЧОП сказали, что делом должна заниматься полиция, которая не приехала за 2,5 часа ожидания. К правоохранительным органам обратилась падчерица пенсионера. По факту произошедшего инцидента проводится доследственная проверка.

Ранее ФАН составил список лучших сторожевых собак. Несмотря на то, что животное — это прежде всего верный друг, член семьи и компаньон. Не стоит забывать об ответственности за безопасность окружающих. Покупая щенка алабая, добермана и тем более культивируя в животном охранные качества, необходимо отдавать себе отчет в том, что вы фактически приобретаете оружие.