Более 495 тыс. жителей Петербурга вакцинировались от коронавируса

Санкт-Петербург, 18 апреля. Санкт-Петербург оснащен 134 пунктами, в которых медики могут вакцинировать всех желающих жителей города от коронавирусной инфекции.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщает, что в Северной столице привились более 495 тыс. жителей Петербурга. Число людей, которые полностью прошли цикл применения препарата от коронавируса, составляет более 340 тыс.

«3197 человек вакцинированы первым компонентом препарата «ЭпивакКорона». За пятницу в городе первично привито 7 979 человек, вторично 6 908, из них 601 человек - «ЭпивакКороной», — сообщает комитет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего в город было доставлено более 720 тыс. доз препаратов от коронавируса, из которых ЭпиВакКорона составляет 13 770 комплектов доз, а остальные препараты — Гам-КОВИД-Вак. Вечером 16 апреля было доставлено в поликлиники 622 862 вакцин. Запас, который остался на базе, равен 103 350 шт., а остаток в больницах — 127 472 вакцин. Это означает, что в наличии у города есть запас в размере 230 822 комплекта доз.

Работают 134 пункта, в которых можно пройти вакцинацию. Также функционирует 21 выездная прививочная бригада, часть из которых производит прививки в 13 мобильных пунктах.

Ранее сообщалось о том, что вакцина защищает человека на 100%. Однако ни один препарат не способен выработать иммунитет.