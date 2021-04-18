Петербуржца пырнули ножом в подъезде дома на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 18 апреля. Полиция Петербурга расследует нападение на мужчину на Васильевском острове.

Согласно данным правоохранителей, мужчина отправился в магазин за мясом. Когда он вернулся домой, супруга увидела у него ножевое ранение. Петербуржец рассказал, что на него напали двое. Первый мужчина был весь в грязной одежде, а второй в коричневой куртке и синих джинсах. Больше пострадавший ничего не рассказал, так как потерял сознание.

Медики доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в городскую больницу № 16. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно о другом происшествии. В Ульяновской области разъяренный бык насмерть забодал двух работников фермы. Расследованием инцидента занимается государственная ветеринарная служба.