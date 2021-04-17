Старейший судостроительный колледж Петербурга будет реконструирован до июля

Санкт-Петербург, 17 апреля. Колледж судостроения и прикладных технологий в Петербурге будет реконструирован уже этим летом. Работы вошли в завершающую фазу.

Реконструкция Колледжа судостроения и прикладных технологий на Кронштадтской улице Санкт-Петербурга подходит к концу. Согласно планам правительства, работы будут завершены с опережением сроков на полгода. Объект планируется сдать в июле 2020 года. Ход работ проверил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Этот колледж очень востребован в нашем городе. Здесь готовят специалистов для судостроительной отрасли – одной из ключевых сфер промышленности Петербурга», — заявил он в ходе инспекции.

Судостроительный колледж является старейшим заведением подобного рода в Петербурге. Он был открыт еще в начале XIX века и стал преемником ремесленной школы при Балтийском заводе. Свой привычный облик вид здание приобрело более 40 лет назад. Работы по реконструкции начались в январе 2020 года, в их рамках проводятся отделочные и сантехнические работы, а также ремонт фасада здания. Учебное заведение получит новое оборудование, а в апреле территория колледжа будет благоустроена.

Ранее сообщалось, что реконструкция петербургского трамвайного парка №3 обойдется в 155 миллионов рублей. Акционные документы были опубликованы на федеральном портале «Госзакупки».