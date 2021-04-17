Автомобиль каршеринга опрокинулся на крышу в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 апреля. Серьезная авария случилась около дома №96 по Московскому проспекту. В результате ДТП пострадали два человека.

Судя по кадрам, опубликованным в Сети, водитель арендованного автомобиля потерял управление и врезался в попутную легковушку, после этого каршеринг опрокинулся и повредил несколько автомобилей, припаркованных рядом.

В результате произошедшего травмы получили водитель и пассажир каршеринга. Одного из них пришлось доставать из лежавшего на крыше автомобиля. Спасатели вытащили пострадавшего, он оказался без сознания. Его на скорой помощи госпитализировали в ближайшую больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работали сотрудники полиции.

Смертельное ДТП произошло в брянском городе Севск. Грузовая фура и легковушка столкнулись лоб в лоб. Водитель легкового автомобиля скончался от травм в результате столкновения, сообщал ФАН.