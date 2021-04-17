Юный велосипедист попал под колеса иномарки в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 апреля. Автомобилист сбил 14-летнего подростка, который пересекал зебру на велосипеде в Приморском районе.

Дорожный инцидент произошел на пересечении проспекта Королева и Ольховой улицы. По предварительной версии, водитель, управляя машиной марки Mercedes, не заметил малолетнего велосипедиста и совершил наезд на него. Отмечается, что мальчик проезжал на нерегулируемом пешеходном переходе.

О состоянии и характере травм школьника пока ничего не сообщается. Все детали и обстоятельства ДТП устанавливают компетентные органы.

Два ребенка сильно пострадали при наезде на пешеходном переходе в Смоленске, сообщал ФАН. Севший за руль без прав юноша на скорости въехал в малышей.