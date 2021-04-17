ФАН публикует видео с места падения фрагмента фасада на коляску с ребенком в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 апреля. Фрагмент лепнины, отвалившийся от стены здания на Московском проспекте, рухнул на коляску с ребенком. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видео с места инцидента.

Мать гуляла с ребенком, и в какой-то момент кусок здания упал малышу на лицо. По словам очевидцев, все оказалось залито кровью. Пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали в петербургскую детскую больницу, у него диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на вызов, выясняют обстоятельства произошедшего, сообщал ФАН. В том числе устанавливают виновных в травмировании несовершеннолетнего.