Часть фасада упала на коляску с ребенком в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 апреля. Фрагмент лепнины, отвалившийся от стены здания, рухнул в коляску с ребенком. Малыш получил травму.

Инцидент произошел на Московском проспекте. Мать гуляла с ребенком, в какой-то момент с карниза здания выпал кирпич и попал ребенку в лицо. Очевидцы в соцсетях рассказали, что рядом с местом происшествия все было залито кровью.

Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу. Медики диагностировали перелом носа и сотрясения мозга. На место происшествия вызывали сотрудников полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства инцидента, а также найти виновных.

Похожий случай произошел в Керчи. Из-за непогоды большое сухое дерево рухнуло на площадку, где находились родители с детьми и отдыхала молодежь. Мама и ребенок не пострадали, но коляска была сломана, сообщал ФАН.