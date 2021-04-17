В Петербурге наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом

Санкт-Петербург, 17 апреля. Число регистраций новых случаев коронавируса уменьшилось в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. В городе наблюдается снижение заболеваемости инфекцией.

Показатели уменьшились на 2,61% по сравнению с прошлой субботой. Об этом рассказали в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19 в Санкт-Петербурге. Также на 2,68% снизилась частота случаев суточной госпитализации пациентов с коронавирусом.

Спад второй волны в городе продолжается. Однако процесс еще нельзя назвать стабильным. Риск нового всплеска заражений остается высоким. В связи с этим необходимо как можно быстрее провести массовую вакцинацию, передает «Петербургский дневник».

До этого сообщалось, что прививочные пункты в Санкт-Петербурге могут увеличить ежедневное количество прививок от коронавируса в два раза. Около 15 тыс. горожан проходят вакцинацию от заболевания каждый день.