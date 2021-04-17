Обновить трамваи и запустить новые маршруты планируют в Петербурге к 2025 году

Санкт-Петербург, 17 апреля. Программу развития электротранспорта в Санкт-Петербурге одобрил губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Проект рассчитан на восемь лет. Правительство Северной столицы намерено обновить 500 трамваев к 2025 году. Также 314 новых троллейбусов запустят по городским маршрутам. Это позволит охватить жилые районы, построенные в течение последних лет. До станций метрополитена организуют 15 новых скоростных маршрутов.

Кроме того, в центре города запустят 83 трамвая, выполненные в ретро-стиле, но оснащенные современными двигателями и оборудованием. К 2028 году собираются полностью реконструировать пути по маршрутной сети Санкт-Петербурга.

До этого сообщалось, что первые трамваи с алюминиевым кузовом начали курсировать по улицам Северной столицы. Трамвайный парк города пополнился двумя моделями «Витязь-Ленинград».