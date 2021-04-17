Жителей Ленобласти в воскресенье ожидает малооблачная и теплая погода

Всеволожск, 17 апреля. Погода в Ленинградской области 18 апреля прогнозируется теплая и малооблачная. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Воскресенье в Ленобласти обойдется без осадков. По данным синоптиков, ночью ожидается снижение температуры до −2...+3 градусов. В некоторых районах уличные термометры покажут −5 градусов.

Однако уже днем вновь потеплеет. Температурные значения окажутся в пределах +12...+17 градусов. Ветер подует северо-восточный, восточный. Ночью его скорость составит 2-7 метров в секунду, а днем его порывы увеличатся до 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление особо не изменится.

В Москве тем временем объявили «желтый» уровень погодной опасности. Такое предупреждение связано с усилением ветра в столичном регионе. Порывы могут достигать 17 метров в секунду.