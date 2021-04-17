Первые алюминиевые трамваи вышли на улицы Петербурга

Санкт-Петербург, 17 апреля. Новая партия трамваев ООО «ПК Транспортные системы» начала работу в Санкт-Петербурге в субботу, 17 апреля. Трамвайный парк пополнили две модели «Витязь-Ленинград».

Первым пассажиром «Витязь-Ленинграда» стал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Президент компании-производителя Феликс Винокур отметил, что раньше трамваи с алюминиевым кузовом были в процессе разработки, а сегодня стали реальностью города.

Это обновленная модель привычного жителям Санкт-Петербурга трехсекционного трамвая «Витязь-М». Алюминий делает его более износостойким и безопасным. Срок эксплуатации составляет более 30 лет, а расходы на обслуживание удалось сократить достаточно сильно. Компания «ПК Транспортные системы» к 2021 году произвела для Санкт-Петербурга 13 трамваев: два «Витязя-Ленинграда» и 11 «Богатырей М».

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