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Петербуржцам назвали сроки проведения профилактических работ на радио и телевидении
Федеральное агентство новостей
Общество

Петербуржцам назвали сроки проведения профилактических работ на радио и телевидении

Жители Санкт-Петербурга столкнутся с профилактическими работами на телевидении и в радиоэфире в понедельник, 19 апреля.

Санкт-Петербург, 17 апреля. Жители Санкт-Петербурга столкнутся с профилактическими работами на телевидении и в радиоэфире в понедельник, 19 апреля.

Соответствующие работы пройдут в период с 2:00 до 13:20 по местному времени, сообщила пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. В это время петербуржцы не смогут смотреть телевизор и слушать радио. Сигнал станет недоступным как для эфирного, так и для кабельного телевидения. Радиоэфир также не будет функционировать.

Такая ситуация будет наблюдаться и в ближайших участках Ленинградской области, где телевизионный сигнал принимается с петербургской телебашни. Дополнительную информацию о профилактических работах можно найти на портале смотрицифру.рф и в приложении для мобильных устройств «Телегид» в пункте меню «Вещание».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин описал дальнейшую судьбу телевидения. По его словам, привычка смотреть телевизор останется с нами как минимум в течение 20 лет.

петербург телевидение радио профилактика
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