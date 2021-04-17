В МВД сообщили о задержании троих банкиров в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 апреля. Правоохранители задержали троих подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники СК, занимающиеся расследованием производства, установили причастность банкиров к незаконной деятельности, в ходе которой из РФ было выведено более 500 млн рублей. Деньги переводились за границу по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, заявила Волк.

Всего в рамках следственных действий у фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности изъято 100 карт, которыми они пользовались для осуществления денежных операций. На время расследования банкирам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.