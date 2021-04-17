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Петербургский студент обнаружил окровавленный труп отца
murmansk.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области
Происшествия

Петербургский студент обнаружил окровавленный труп отца

Студент обнаружил труп пожилого отца с ножевым ранением в сердце, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Санкт-Петербург, 17 апреля. Студент обнаружил труп пожилого отца с ножевым ранением в сердце, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Окровавленное тело 74-летнего пенсионера находилось в квартире по улице Маяковского. Мужчина погиб от ножевого ранения в область груди. Правоохранители изъяли с места происшествия нож, телефон и биоматериалы.

Еще один труп недавно обнаружили в Адмиралтейском районе. Тело молодого человека всплыло в реке Екатерингофка, при нем было найдено оружие, сообщал ФАН.

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