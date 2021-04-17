Задержанный в Петербурге украинский консул хотел получить данные граждан РФ

Санкт-Петербург, 17 апреля. Силовики установили мотивы встречи сотрудника дипмиссии Киева с информатором в Северной столице. Консул хотел получить секретные сведения о российских правоохранителях.

Данные граждан РФ, которыми намеревался завладеть представитель Киева, содержат такую личную информацию, как телефоны, адреса и номера машин. С какой целью консул пытался получить соответствующие сведения, пока не сообщается.

Ранее сотрудники ФСБ задержали украинца с поличным, сообщал ФАН. Однако из-за статуса консула силовикам пришлось через некоторое время отпустить мужчину. За попытку получить сведения о правоохранителях его могут в скором времени лишить права пребывания в РФ.