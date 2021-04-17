Плавающий в воде труп нашли в Адмиралтейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 17 апреля. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смерти 31-летнего мужчины, чей труп обнаружили в реке Екатерингофке.

Прибывшие на место инцидента стражи порядка установили личность погибшего. Выяснилось, что петербуржец не был судим, оружие на него также не зарегистрировано, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органов. Тело мужчины направили в морг для выяснения причин смерти.

Прохожие нашли труп мужчины в центре Екатеринбурга, сообщал сайт 360tv.ru. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили, назначена экспертиза.