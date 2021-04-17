Грабитель вынес ценности из квартиры петербургского нефролога-расчленителя

Санкт-Петербург, 17 апреля. Квартиру врача-нефролога Александра Земченкова, подозреваемого в убийстве и расчленении супруги ради любовницы, ограбил неизвестный мужчина.

Жилище доктора было опечатано. При проверке правоохранители обнаружили, что кто-то проник внутрь и похитил банковские карты и ювелирные изделия. Поднявшись на чердак, дверь к которому была не заперта, они увидели мужчину. Предположительно, именно он похитил имущество семьи расчленителя, сообщает Пятый канал.

По версии следствия, 23 февраля 2010 Земченков расправился с женой, расчленил ее тело и разбросал по мусорным контейнерам. После этого он «искал» ее вместе с полицией. Оказалось, что у врача была любовница, на которой он женился после «исчезновения» супруги.