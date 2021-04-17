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ФСБ показала фотографии задержанного в Петербурге украинского консула Сосонюка
fsb.ru  /  ЦОС ФСБ
Происшествия

ФСБ показала фотографии задержанного в Петербурге украинского консула Сосонюка

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 11:14
Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала фото задержанного в Санкт-Петербурге главы Генконсульства Украины Александра Сосонюка.

Санкт-Петербург, 17 апреля. Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала фото задержанного в Санкт-Петербурге главы Генконсульства Украины Александра Сосонюка.

Ранее стало известно, что дипломата задержали по подозрению в попытке получить от россиянина секретную информацию из закрытых баз российских силовиков. Более подробной информации о задержании ФСБ пока не публикует.

После задержания консула Украина разрабатывает ответ в адрес российских дипломатов. Такое заявление сделал замглавы МИД Незалежной Евгений Енин. По его словам, украинская сторона считает инцидент проявлением недружественных действий со стороны России.

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