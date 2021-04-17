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ФСБ задержала украинского консула в Петербурге
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Происшествия

ФСБ задержала украинского консула в Петербурге

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 10:15
Украинский консул Александр Сосонюк попал в руки силовиков при получении секретной информации.

Санкт-Петербург, 17 апреля. Украинский консул Александр Сосонюк попал в руки силовиков при получении секретной информации.

Сотрудник дипломатической миссии Киева хотел получить от гражданина РФ информацию, которая содержится в базе данных правоохранительных органов, заявили в ФСБ. Намерения и действия украинского консула были квалифицированы силовиками как враждебные по отношению к России, в связи с чем он и был задержан.

За попытку получить сведения о правоохранителях представителю Киева грозит лишение права пребывания в РФ. Данная мера может быть приведена в исполнение согласно нормам международного права.

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