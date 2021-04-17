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Петербург за весь период вакцинации получил более 720 тыс. доз вакцин
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края
Политика

Петербург за весь период вакцинации получил более 720 тыс. доз вакцин

С начала общей вакцинации в Петербург было доставлено 726 212 комплектов доз вакцин против коронавируса.

Санкт-Петербург, 17 апреля. С начала общей вакцинации в Петербург было доставлено 726 212 комплектов доз вакцин против коронавируса.

В Петербург было доставлено 726 212 доз препаратов от коронавируса. Количество вакцин «ЭпиВакКорона» составило 13 770, остальное — «Спутник V».

В Санкт-Петербург была осуществлена доставка новой партии препаратов от коронавируса в количестве 73,8 тыс. доз «Спутника V», расфасованных по одной ампуле, сообщил Смольный. Большее количество вакцин было доставлено в Петербург только в феврале этого года — 75,6 тыс. препаратов.

Совсем скоро 73,8 тыс. вакцин поступят в прививочные пункты. Губернатор Петербурга Александр Беглов утверждает, что в Северной столице препаратов достаточно для всех желающих вакцинироваться. Это уже четвертая партия, доставленная в город за последнюю неделю. Запасы составляют почти 239 тыс. комплектов, из которых 108 тыс. уже находятся в поликлиниках.

Ранее сообщалось, что «Спутник V» стал лучшим проявлением мягкой силы. Препарат должен стать образом России не меньшим, чем автомат Калашникова.

вакцина коронавирус Спутник V
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