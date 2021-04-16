Пожар на Невской мануфактуре полностью потушен спустя шесть дней

Санкт-Петербург, 16 апреля. Пожар на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован, информирует региональный главк МЧС.

Возгорание началось в понедельник. Его потушили поздним вечером пятницы.

Источник Федерального агентства новостей информирует, что по состоянию на 23:00 вторника пожар полностью ликвидирован. Запланировано наблюдение за местом пожара каждые два часа — до 7:00 субботы.

Накануне стало известно, что предприятие «Невская мануфактура» задолжала более полумиллиона рублей. Именно столько жильцы дома не внесли по платежам за коммунальные услуги.