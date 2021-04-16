Площадь возгорания на Невской мануфактуре уменьшилась до 20 «квадратов»

Санкт-Петербург, 16 апреля. Пожарные продолжают ликвидацию огня на Невской мануфактуре. На данный момент площадь возгорания составляет 20 квадратных метров, сообщил источник ФАН.

Проводится проливка двух очагов в труднодоступных завалах. В тушении задействованы четыре машины спецтехники.

Ликвидировать огонь планируют к концу сегодняшнего дня. Такая долгая работа проводилась из-за сложностей обстановки, объяснил заместитель начальника главка МЧС по Санкт-Петербургу Сергей Лаврухин. Пожар на Невской мануфактуре стал одним из крупнейших в современной истории пожаротушения. Все это было сопряжено с рисками для спасателей, которые все еще находятся на территории фабрики.