Экспертиза опровергла связь между смертью пенсионера и прививкой от COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 апреля. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что мужчина, сделавший прививку от коронавируса, умер от остановки сердца.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, патологоанатомические исследования показали, что 80-летний пенсионер имел хроническую ишемическую болезнь сердца. Он умер от остановки сердца на фоне осложнений. По данным комитета, признаков нежелательных реакций в ответ на введение вакцины не выявлено.

Ранее СМИ сообщали обстоятельства гибели жителя Красногвардейского района. Он сделал прививку от коронавируса, затем вышел из поликлиники, по пути домой упал и умер. Смерть наступила через час после укола. В ведомстве добавили, что после прививки за пожилым мужчиной в течение положенных 30 минут наблюдали врачи, но никакого ухудшения здоровья у него замечено не было.