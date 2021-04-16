Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 20:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:48
Весь мир
Сенаторы США пытаются законодательно запретить поставки оружия ОАЭ
20:47
Общество
Победителем международного конкурса World Press Photo стал фотограф из Якутии
20:47
Общество
Бразильские ученые нашли растение для эффективной борьбы с коронавирусом
20:47
Шоу-бизнес
Ангарская вспомнила о травле в 16 лет из-за веса
20:46
Наука
Собаки способны определять коронавирусную инфекцию с точностью до 96%
20:44
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о пережитых домогательствах
20:44
Происшествия
Житель Тульской области хотел угнать машину ради лайков в интернете
20:44
Общество
Международный день цирка: как отмечается этот яркий праздник в 2021 году
20:39
Армия
НАТО обеспокоена планами РФ ограничить проход в Черное море
20:37
Происшествия
Экспертиза опровергла связь между смертью пенсионера и прививкой от COVID-19 в Петербурге
20:35
Шоу-бизнес
Попавшая в больницу Анастасия Волочкова рассказала о своем диагнозе
20:35
Общество
Литовскую программу вакцинации от COVID-19 признали провальной
20:32
Шоу-бизнес
Фильм с Леди Гагой об убийстве главы модного дома Gucci возмутил его семью
20:30
Весь мир
Успехи армии ЦАР на севере приближают окончательную зачистку государства от бандитов
20:30
Политика
Макрон «заговорил» на украинском языке в Twitter
20:29
Общество
Новый транспортный прокурор назначен в Великих Луках
20:28
Экономика
Обновленная Lada Niva Bronto добралась до Словакии раньше, чем до России
20:26
Происшествия
Житель Тульского региона кинул камень в автомобиль пожарной службы
20:26
Общество
Мусор, срубленные деревья и грязные дороги: какова цена лагеря в парке Фороса
20:26
Весь мир
Общенациональный диалог стал главной темой встречи лидера ЦАР с послами стран Африки
Все новости
Экспертиза опровергла связь между смертью пенсионера и прививкой от COVID-19 в Петербурге
pixabay.com
Происшествия

Экспертиза опровергла связь между смертью пенсионера и прививкой от COVID-19 в Петербурге

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что мужчина, сделавший прививку от коронавируса, умер от остановки сердца.

Санкт-Петербург, 16 апреля. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что мужчина, сделавший прививку от коронавируса, умер от остановки сердца.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, патологоанатомические исследования показали, что 80-летний пенсионер имел хроническую ишемическую болезнь сердца. Он умер от остановки сердца на фоне осложнений. По данным комитета, признаков нежелательных реакций в ответ на введение вакцины не выявлено.

Ранее СМИ сообщали обстоятельства гибели жителя Красногвардейского района. Он сделал прививку от коронавируса, затем вышел из поликлиники, по пути домой упал и умер. Смерть наступила через час после укола. В ведомстве добавили, что после прививки за пожилым мужчиной в течение положенных 30 минут наблюдали врачи, но никакого ухудшения здоровья у него замечено не было.

смерть вакцина коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Экспертиза опровергла связь между смертью пенсионера и прививкой от COVID-19 в Петербурге
Рейтинг@Mail.ru