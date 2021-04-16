Светофор рухнул на легковушку в районе Ладожского вокзала в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 апреля. Опора светофора упала на легковой «Опель» в районе пересечения улиц Шаумяна и Гранитной. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видео с места инцидента.

Несмотря на падение, электронный регулировщик движения продолжает работать. Некоторые водители пытаются объехать препятствие через поребрик и по тротуару. Другие автомобилисты вынуждены медленно двигаться по дороге.

Юные вандалы уничтожили несколько светофоров в Новокузнецке, сообщало Федеральное агентство новостей. При этом новые регулировщики появились в городе незадолго до погрома на улицах.