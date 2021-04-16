Петербуржцы просят решить проблему с хаотичными парковками электросамокатов

Санкт-Петербург, 16 апреля. Петербуржцы пожаловались на парковки для самокатов, на которых постоянно творится беспорядок. Парламентарии направили обращение в правительство, чтобы решить проблему.

Обращение адресовано председателю Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрею Левакину. В его тексте председатель Комитета по борьбе с коррупцией при СПб регионального отделения ЛДПР Анна Замараева отметила, что среди горожан электросамокаты пользуются большой популярностью, но чрезмерная любовь к этому виду транспорта приводит к определенным последствиям.

«В связи с этим выросло число самовольного использования тротуаров, исторических ограждений набережных, мостов для парковки электрических самокатов», — сообщила она.

Брошенные самокаты могут стать барьером для передвижения маломобильных групп граждан и создавать препятствия для уборочной техники, добавила Замараева. В письме она попросила членов комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга утвердить правила использования электросамокатов с целью упорядочения мест для парковки средств индивидуальной мобильности с зонированием.

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