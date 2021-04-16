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В Санкт-Петербурге готовят ограничения для уличных музыкантов
ФБА &quot;Экономика сегодня&quot;  /  Болдин Георгий
Общество

В Санкт-Петербурге готовят ограничения для уличных музыкантов

Законодательное собрание Петербурга планирует обязать уличных музыкантов сообщать о грядущем выступлении, им обозначат уровень шума и запретят выступать в определенных местах.

Санкт-Петербург, 16 апреля. Законодательное собрание Петербурга планирует обязать уличных музыкантов сообщать о грядущем выступлении, им обозначат уровень шума и запретят выступать в определенных местах.

В Северной столице депутаты задумались, кто сможет контролировать уровень шума и время выступлений уличных музыкантов, так как комитет по культуре не обладает такими полномочиями. В Смольном пообещали создать специальный интернет-портал, где музыканты смогут согласовывать свои концерты. Когда артисты, выступающие на улице, будут подавать заявки, проверяющий орган рассмотрит предполагаемое время, место и содержание их программы.

Все эти меры станут частью закона об уличных музыкантах, который в Законодательном собрании приняли осенью прошлого года. В Петербурге решено регламентировать выступления независимых артистов из-за частых жалоб жителей города на шум и пробки на тротуарах. Для выступлений позже объявят перечень мест, а ряд зон окажется поз запретом, например, места в непосредственной близости к жилым домам.

Ранее создатель приложения для уличных артистов Buskerville Алексей Самсонов, входящий в экспертную рабочую группу по созданию законопроекта об уличных артистах, назвал главные ошибки в разработке документа.

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