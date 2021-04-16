Петербуржцы смогут посетить еще четыре сквера после просушки

Санкт-Петербург, 16 апреля. После проведения мониторинга состояния территорий зеленых насаждений специалисты комитета по благоустройству Петербурга приняли решение открыть еще четыре городских сквера.

В пятницу, 16 апреля, закончилась просушка еще четырех городских скверов. Сушить верхний слой покрова садов, скверов и парков — это важная и необходимая мера. Весной дорожки наполняются водой от растаявшего снега, поэтому им необходимо время, чтобы они хорошо просохли.

По техрегламенту «отдыхать» от посетителей парки могут до 1 мая, но комитет по благоустройству берет во внимание погодные условия и состояние территорий, поэтому некоторые скверы и сады открываются для посетителей раньше обозначенного срока.

В понедельник, 19 апреля, станут доступны еще девять садов города. На сегодняшний день из 87 скверов и парков открыты уже 29, сообщает ФАН.