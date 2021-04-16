Петербуржец в вязаной шапке украл 22 пожарных рукава из жилого дома

Санкт-Петербург, 16 апреля. Неизвестный мужчина украл 22 пожарных рукава из жилого дома на проспекте Науки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратилась председатель жилищно-строительного кооператива и рассказала, что во время обхода дома обнаружила отсутствие 22 пожарных рукавов в комплекте с вентилями и головками. Просмотрели записи с камер видеонаблюдения, и было установлено, что похититель — мужчина в синих джинсах, черной куртке, вязаной шапке и с темно-зеленым рюкзаком. На вид ему около 55 лет.

Ущерб оценили в 33 тысячи рублей. Кроме того, теперь необходимо установить на пожарные шкафчики новые замки. По данному факту проводится проверка.

В Репино двое мужчин в пансионате попытались украсть балалайку, огнетушитель и медицинские маски. Сотрудники нажали на тревожную кнопку, поэтому сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали злоумышленников и передали полиции.