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Актриса Елена Драпенко поделилась впечатлениями о конкурсе «Хорошие новости России»
Федеральное агентство новостей
Общество

Актриса Елена Драпенко поделилась впечатлениями о конкурсе «Хорошие новости России»

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 16:55
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и актриса Елена Драпеко поделилась впечатлениями от конкурса «Хорошие новости России».

Санкт-Петербург, 16 апреля. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и актриса Елена Драпеко поделилась впечатлениями от конкурса «Хорошие новости России».

Сейчас очень не хватает хороших новостей. Хотя на самом деле в стране происходит очень много интересного — люди работают, растят детей, что-то изобретают, запускают новые производства и так далее, и мы должны обязательно об этом рассказывать, уверена она.

«Мне понравились три материала из десяти. Очень понравилась крымская публикация про национальный заповедник, материал про изобретение новой алюминиевой пленки, которая крепче стали, и еще несколько. Жду теперь, чем кончится», — рассказала Драпенко во время пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Эксперт также ответила на вопрос, позволят ли российские инновации больше не ориентироваться на США, несмотря на санкции. По ее словам, российские ученые на многое способны.

«Поняв, что надеяться особенно не на кого, мы начали думать сами и искать решения сложных проблем. У нас есть большой исторический опыт в этом смысле», — подчеркнула актриса.

Драпенко выразила готовность стать членом жюри премии «Хорошие новости России» и в следующий раз. Для нее это повод познакомиться с работами журналистов из разных регионов.

елена драпеко конкурс хорошие новости россии медиагруппа патриот
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