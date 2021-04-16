Похитителей книг задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 апреля. Двух молодых людей задержали по подозрению в краже товаров из популярного книжного магазина, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась управляющая торговой точкой. Женщина рассказала, что просматривала записи с камер видеонаблюдения и увидела, что неизвестный юноша сложил несколько книг в черный пакет и ушел, не оплатив их. В магазин он приходил в сопровождении двух приятелей.

Правоохранители установили личность предполагаемого похитителя и одного из подельников. Оказалось, что присвоивший книги юноша был судим за кражу и грабеж. По данному факту возбудили уголовное дело о краже, подозреваемого задержали и отпустили под подписку о невыезде.

В Чите учитель информатики украл мобильный телефон у пятиклассницы. Девочка уронила смартфон за парту, педагог заметил это, но ничего не сказал. На перемене он достал гаджет и начал использовать в личных целях.