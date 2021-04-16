СК не подтвердил версию об отравлении семилетней девочки конфетами в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 апреля. Следствие не подтвердило версию, что девочка могла получить наркотическое отравление из-за конфеты, которой угостили в детском саду, передает источник ФАН в силовых структурах.

Инцидент произошел 13 апреля во Фрунзенском районе Петербурга. Со слов матери пострадавшей, незадолго до этого она забрала ребенка из детсада, где дети праздновали день рождения одногруппницы.

В настоящий момент девочка находится в коме, врачи продолжают бороться за ее жизнь. Следственный комитет в связи с этим инициировал доследственную проверку, сообщало Федеральное агентство новостей. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.