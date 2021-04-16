Спасатели назвали пожар на Невской мануфактуре сложнейшим в современной истории

Санкт-Петербург, 16 апреля. Сотрудникам МЧС было тяжело бороться с возгоранием, которое произошло на Невской мануфактуре, из-за сложной обстановки на месте.

Пожар на фабрике пытаются потушить уже несколько суток подряд. Такие задержки, по словам замначальника главка МЧС по Петербургу Сергея Лаврухина, связаны с тем, что обстановка в районе Невской мануфактуры крайне сложная. В том числе из-за нее пожар на Октябрьской набережной можно отнести к сложнейшим в современной истории, заявил эксперт.

Ранее сотрудники МЧС сообщили о ликвидации всех очагов возгорания на Невской мануфактуре, сообщал ФАН. Теперь спасатели занимаются проливкой образовавшихся завалов и стен.