Появилось видео с места крупного пожара в Кировском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 16 апреля. Четырехметровые деревянные поддоны полыхают возле здания, расположенного по Химическому переулку в Кировском районе.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу после полудня. Спасатели продолжают тушить пламя. В ликвидации задействованы девять единиц спецтехники и 45 человек личного состава. Существует угроза распространения огня, сообщает пресс-служба МЧС по городу.

Общая площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС присвоили пожару повышенный ранг сложности «1 БИС», сообщал ФАН.

Пока нет данных о погибших и пострадавших в ходе ЧП. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить причину возгорания и все обстоятельства случившегося.