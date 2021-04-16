В МЧС назвали сроки полной ликвидации пожара на Невской мануфактуре

Санкт-Петербург, 16 апреля. Заместитель начальника главка МЧС по Санкт-Петербургу Сергей Лаврухин заявил, что огонь на фабрике ликвидируют полностью к вечеру пятницы, 16 апреля.

Он объяснил, что такая долгая работа по ликвидации возгорания проводилась из-за сложностей обстановки. По словам Лаврухина, то, что приключилось с Невской мануфактурой, — самое сложное в истории пожаротушения, сообщил сайт 360tv.ru. Сотрудник ведомства подчеркнул, что при тушении были большие риски для личного состава, который все еще продолжает работать на фабрике.

Пожар в здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной случился 12 апреля. Пламя распространилось на площади 10 тыс. кв. метров. Во время борьбы с огнем погиб сотрудник МЧС Илья Белецкий. Двое его коллег — Борис Старков и Антон Соколов — получили тяжелые травмы и были госпитализированы.