Пострадавшему на Невской мануфактуре пожарному собрали редкую донорскую кровь

Санкт-Петербург, 16 апреля. Тяжело пострадавшему 12 апреля при тушении пожара на фабрике «Невская мануфактура» сотруднику МЧС собрали нужное количество донорской крови 4-й группы с отрицательным резусом.

По данным источника ФАН, в сборе крови для переливания участвовали сотрудники петербургского пожарно-спасательного гарнизона. ВЦЭРМ им. Никифорова теперь в ней не нуждается.

Пожар в здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной вспыхнул 12 апреля. Пламя распространилось на площади 10 тыс. кв. метров, но пожарным удалось отстоять небольшую часть исторической постройки. Во время борьбы с огнем погиб сотрудник МЧС Илья Белецкий. Двое его коллег — Борис Старков и Антон Соколов — получили тяжелые травмы и были госпитализированы.