В центре Петербурга рухнувший забор повредил более пяти машин

Санкт-Петербург, 16 апреля. На набережной канала Грибоедова в Петербурге строительный забор упал на машины. От падения конструкции никто не пострадал.

Строительный забор рухнул в центре Санкт-Петербурга. По предварительным данным, сооружение повредило от шести до восьми припаркованных рядом автомобилей. Пострадавших среди водителей и пешеходов нет.

Прокуратура Центрального района организовала проверку по факту падения металлического ограждения на набережной канала Грибоедова. Ведомство также намерено проверить работу регионального фонда капремонта и подрядчика, который вел работу на объекте.

Ранее ФАН сообщал, что на юго-западе Петербурга упавший забор придавил бабушку с внучкой.