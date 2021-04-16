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В центре Петербурга рухнувший забор повредил более пяти машин
Prt Scr vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Новожилов
Происшествия

В центре Петербурга рухнувший забор повредил более пяти машин

На набережной канала Грибоедова в Петербурге строительный забор упал на машины. От падения конструкции никто не пострадал.

Санкт-Петербург, 16 апреля. На набережной канала Грибоедова в Петербурге строительный забор упал на машины. От падения конструкции никто не пострадал.

Строительный забор рухнул в центре Санкт-Петербурга. По предварительным данным, сооружение повредило от шести до восьми припаркованных рядом автомобилей. Пострадавших среди водителей и пешеходов нет.

Прокуратура Центрального района организовала проверку по факту падения металлического ограждения на набережной канала Грибоедова. Ведомство также намерено проверить работу регионального фонда капремонта и подрядчика, который вел работу на объекте.

Ранее ФАН сообщал, что на юго-западе Петербурга упавший забор придавил бабушку с внучкой.

санкт-петербург падение забора поврежденные машины
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