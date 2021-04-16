Руководство сгоревшей Невской мануфактуры семь лет игнорировало предписания МЧС

Санкт-Петербург, 16 апреля. Инспекторы ежегодно подтверждали неустранение нарушений требований пожарной безопасности в производственном помещении.

На территории предприятия была неисправна система автоматического пожаротушения, отсутствовала система оповещения и пожарная сигнализация, не проводились необходимые работы по обслуживанию противопожарных систем, сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС по Санкт-Петербургу Петр Смирнов. Сотрудники МЧС направляли материалы проверок в суды, которые, в свою очередь, привлекали нарушителей к административной ответственности.

Пожар площадью более 10 тысяч квадратных метров произошел в Невской мануфактуре 12 апреля. К ликвидации огня привлекли 69 единиц техники, 300 человек и военные вертолеты.

После ЧП гендиректора мануфактуры Максима Макеева и заместителя руководителя Алексея Михневича отправили под арест на два месяца. Следственный комитет начал проверку по факту пожара на фабрике, сообщал ФАН.