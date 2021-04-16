Студент из Петербурга разработал гитару для людей с ограниченными возможностями

Санкт-Петербург, 16 апреля. Люди с ограниченными возможностями смогут научиться играть на гитаре благодаря разработке студента из Петербурга, сообщила пресс-служба университета ИТМО.

Создатель инструмента Денис Гончаров не смог научиться играть на гитаре из-за мышечной дистрофии. Вместе со своей командой он разработал инструмент, игра на котором не требует особых физических усилий. Музыка получается при легком нажатии на струны, что делает возможной игру одной рукой и даже одним пальцем.

Первая модель представляла собой инструмент без струн, но с кнопками. Гончаров и его коллектив быстро поняли, что разработка слишком сильно отличается от реальной гитары. Тогда они вернулись к струнам, но создали особые датчики. Их работу можно сравнить с принципом синтезатора. Разработка также подойдет и тем, что только учится играть. В ближайшее время команда Гончарова планирует выйти на международный рынок, а примерная стоимость изобретения составит 500$ США.

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