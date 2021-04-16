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В Петербурге задержали подозреваемого в растлении школьниц под Рязанью
pixabay.com
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в растлении школьниц под Рязанью

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Пушкине 44-летнего мужчину, подозреваемого в совращении несовершеннолетних в 2004 году на территории Рязанской области.

Санкт-Петербург, 16 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Пушкине 44-летнего мужчину, подозреваемого в совращении несовершеннолетних в 2004 году на территории Рязанской области.

Все это время мужчина находился в федеральном розыске. Спустя 17 лет злоумышленник ответит за свои деяния. Задержанному вменяют изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью. Он находится в пушкинском отделе полиции и скоро будет передан коллегам в Рязанскую область.

По версии следствия, в ночь на 10 апреля 2004 года подозреваемый подвозил на своем автомобиле двух школьниц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Одна из девочек смогла вырваться из рук насильника и, несмотря на полученные телесные повреждения, сбежала. Вторая потерпевшая не смогла избежать своей участи, мужчина изнасиловал ее в салоне машины, после чего ударил топором по голове и скрылся.

Полиция Кузбасса задержала подозреваемого в покушении на изнасилование школьницы, сообщал ФАН.

изнасилование полиция задержание совращение
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